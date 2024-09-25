NTV ekibi Lübnan'da: İsrail'in hava saldırıları sürüyor

İsrail-Hizbullah hattında karşılıklı bombardıman sürüyor. Hizbullah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Tel Aviv'i hedef aldı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve Beyrut’un kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybetti. NTV ekibinden Özden Erkuş Beyrut'tan son durumu aktardı.

DÜNYA HABERLERİ