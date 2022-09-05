Pakistan'da can kaybı 1300'e yaklaştı (NTV ekibi Pakistan'da)
Pakistan son dönemin en büyük sel felaketlerinden birini yaşıyor. Ülkenin üçte biri su altında. Can kaybı 1300'e yaklaştı. NTV'den Ahmet Örsoğlu ve Cüneyt Ali Horozal afet bölgesinde, Pakistanlıların hayata tutunma mücadelesine tanık oldu.
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NTV Haber 05.09.2022 - 13:51| Son Güncelleme : 05.09.2022 - 14:06
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