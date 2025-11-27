NTV ekibi Papa 14. Leo ile aynı uçakta
27.11.2025 10:45
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin bugün çok önemli bir konuğu var. Katoliklerin Dini Lideri Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor.
İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı nedeniyle Türkiye'ye gelen Papa'nın ilk durağı Ankara olacak.
Anıtkabir ziyareti sonrası Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılayacak. Papa ayrıca, İstanbul'da da temaslarda bulunacak.
Papa'nın uçağında Türkiye'den tek televizyon ekibi NTV yer aldı. Şeyda Canepa, ziyarete ilişkin notlarıyla uçaktan aktardı.