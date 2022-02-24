NTV ekibi patlamaların duyulduğu Mariupol’de

NTV ekibi patlama seslerinin duyulduğu Mariupol’den son gelişmeleri aktardı. Kentte ATM’lerle akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruk olduğunu anlatan Burak Özcan ‘‘Kaldığımız yerin yakınındaki askeri noktaya uzun namlulu silahlara geleler olduğunu gördük’’ dedi. (Kamera:Bahattin Demir)
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