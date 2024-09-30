NTV ekibi saldırının olduğu yerde: İsrail ilk kez Beyrut'un merkezini vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanı aralıksız sürüyor. Hamas, Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırısında bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu. Beyrut da yine saldırıların hedefindeydi. NTV ekibinden Özden Erkuş, dün akşam saldırının gerçekleştiği Beyrut'un Kola bölgesinden son durumu aktardı. (Kamera: Yunus Özkan)
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