NTV ekibi selin yıkıp geçtiği Tatu kasabında

Pakistan’da binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesine yol açan sel felaketinin ardından insani dramın boyutları her geçen gün artıyor. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu ve Cüneyt Ali Horozal, selin yıkıp geçtiği Tatu kasabasına gitti, hem Kızılay’ın yardımlarına hem de Pakistanlıların derme çatma çadırlarındaki hayatlarına tanık oldular.
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