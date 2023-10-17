NTV ekibi sıcak bölgede: Gazze'de toplu cenaze töreni
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor. İsrail'in hava saldırıları sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 208'e yükseldi. İsrail tarafında ise ölü sayısı bin 400 oldu. Kara harekatının ne zaman olacağı merak ediliyor. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, bölgedeki son durumu aktardı.
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