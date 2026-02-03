NTV ekibi Suriye'de görüntüledi. YPG'lilerin 4 katlı mağarası "yer altı şehri" gibi

Suriye'de Sırrin kasabası yakınlarında terör örgütü YPG'ye ait büyük bir mağara tespit edildi. Gizli bir girişi olan mağara 4 katlı ve yüzlerce metre uzunluğunda. Mühimmat depoları, yaşam alanları, banyolar ve mutfakların olduğu mağarada, bir de 200 kişilik konferans salonu bulunuyor. NTV ekibi adeta bir "yer altı şehrini" andıran mağarayı görüntüledi. (Haber: Özden Erkuş)