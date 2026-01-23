NTV ekibi YPG'nin altına tünel kazdığı kiliseye girdi
23.01.2026 17:31
Son Güncelleme: 23.01.2026 17:53
Suriye ordusunun geçen hafta kontrol altına aldığı Tabka'da arama-tarama çalışmaları sürüyor. NTV ekibi, terör örgütü YPG'nin altında karargah kurduğu, tünel inşa ettiği tarihi kiliseye girdi; terör tünellerini görüntüledi. Teröristlerin bölgeden çekilmeden önce tuzakladığı el yapımı patlayıcılar da NTV kameralarına yansıdı.
NTV ekibi Tabka'da YPG'nin altında karargah kurduğu, tüneller döşediği tarihi kiliseye girdi.
Kilisenin içindeki drone ekipmanları, mühimmat kutuları, flamalar, YPG kimlikleri ve el yapımı patlayıcılar dikkat çekti.
Bubi tuzakları sebebiyle tünellere girişe izin verilmezken, kilisenin teröristler tarafından karargah olarak kullanıldığı aktarıldı.
Teröristlerin kilise çevresine döşediği el yapımı patlayıcılar da NTV kameralarına yansıdı.
Bölgede bomba imha çalışmaları devam ederken, Suriye ordusu teröristlerin çekildiği bölgeleri patlayıcılarla tuzakladığı uyarısında bulunuyor.