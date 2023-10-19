NTV ekibinin zor anları: Sderot'ta gazetecilerin yakınına roket atıldı
İsrail'in kara harekatı yapması beklenirken bölgeden neredeyse her geçen saat yeni bir bombardıman haberi geliyor. Sahada neler yaşandığını ekrana taşımaya çalışan gazeteciler ise sıklıkla riskli durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. O anlardan biri de NTV Muhabiri Osman Terkan ve Kameraman Cüneyt Ali Horozal canlı yayındayken yaşandı. İşte o anlar...
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