NTV gösterileri sürdüğü Minneapolis'te

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. NTV ekibinden Hüseyin Günay da olayların başlamasının hemen ardından olayın yaşandığı Minneapolis kentine gitti ve yaşananları yerinde izliyor. Hüseyin Günay NTC canlı yayınında son gelişmeleri anlattı.
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NTV Haber 31.05.2020 - 04:09| Son Güncelleme : 31.05.2020 - 04:23
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