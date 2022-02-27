NTV ile röportaj yaparken patlama oldu

Rus birliklerinin sabah saatlerinde girdiği Harkov’da mahsur kalan Türk öğrencilerden Sultan Biçer, NTV ekibine yaşadıklarını anlatırken korku dolu anlar yaşadı. Tam röportaj sırasında Sultan Biçer’in bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı. İşte o anlar... (Haber:Yağız Şenkal)

Haberler - NTV 27.02.2022 - 14:09 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 14:19

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