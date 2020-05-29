NTV ırkçılığa öfkenin merkezinde

Amerika 100 binden fazla can alan virüsü unuttu, polisin işlediği ırkçı cinayeti konuşuyor. Polisin siyahi George Floyd'u öldürdüğü Minneapolis'te sokaklar savaş alınına döndü. Bir karakol ateşe verildi. Bölgeye ulusal muhafızlar gönderildi. NTV temsilcisi Hüseyin Günay, Minneapolis'ten NTV canlı yayınına bağlandı

NTV Haber 29.05.2020 - 20:06 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 20:23

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