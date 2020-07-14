NTV İtalya'nın Wuhan'ında

İtalya'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen yerlerin başında Bergamo kenti geliyordu. Ancak şu an hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde coronavirüs hastası kalmadı. NTV Roma muhabiri Esma Çakır Bergamo'ya gitti, kentteki son durumu yerinde gözlemledi. İşte bir zamanlar Avrupa'nın Wuhan'ı olarak anılan Bergamo'daki son durum.

NTV 14.07.2020 - 09:56 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 10:34

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