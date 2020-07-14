NTV İtalya'nın Wuhan'ında... (Yakınlarını kaybedenler yetkilileri ihmalle suçluyor)

Coronavirüs nedeniyle 35 bine yakın can kaybının yaşandığı İtalya’da bu trajedinin sembol kenti Bergamo oldu. Bergamoda ilk vakanın görülmesinden bu yana geçen 4 buçuk ayda 6 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Salgında yakınlarını kaybedenler ise ihmalle suçladıkları yetkililerin cezalandırılmasını istiyor. NTV Roma Muhabiri Esma Çakırın özel haberi geliyor ekrana.

NTV 14.07.2020 - 13:59 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 14:10

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