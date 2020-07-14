NTV İtalya'nın Wuhan'ında... (Yakınlarını kaybedenler yetkilileri ihmalle suçluyor)
Coronavirüs nedeniyle 35 bine yakın can kaybının yaşandığı İtalya’da bu trajedinin sembol kenti Bergamo oldu. Bergamoda ilk vakanın görülmesinden bu yana geçen 4 buçuk ayda 6 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Salgında yakınlarını kaybedenler ise ihmalle suçladıkları yetkililerin cezalandırılmasını istiyor. NTV Roma Muhabiri Esma Çakırın özel haberi geliyor ekrana.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.07.2020 - 13:59| Son Güncelleme : 14.07.2020 - 14:10
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.