NTV Midilli Adası'nda: Yunanistan'da sığınmacı alarmı

Sığınmacılar deniz yoluyla Yunan adalarına geçmeye devam ediyor. Yunanistan hükümeti alarma geçti. Dün akşam yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından iltica başvurularının bir ay durdurulması kararı çıktı. NTV'nin Atina muhabiri Derya Özcan Midilli Adası'na gitti. Sığınmacılarla ilgili son gelişmelerİ aktardı.

02.03.2020 - 10:34 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 10:57

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