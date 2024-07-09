NTV Özel Dosya: Türkiye'nin NATO yolculuğu
NATO yani "Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü", kuruluşunun 75'nci yıldönümünde ABD'nin başkenti Washington'da liderler düzeyinde toplanıyor. NATO Zirvesi'ne, üye 32 ülkenin Devlet ve Hükümet Başkanları'nın yanı sıra Ukrayna, Gürcistan ve Hint Pasifik ülkelerinin liderleri de katılacak. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, NATO'nun resmi profilinden çok, az bilinen ya da unutulmuş taraflarıyla, ve Türkiye ile olan ilişkisi bağlamında tarihini araştırdı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Tarih
- Ekonomi
- Nato