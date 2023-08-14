NTV özel | İşgalden kurtulan Karabağ'da son durum
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'daki şehirler yeniden hayat buluyor. 1993 yılında Ermeni güçlerinin işgal etmesinden sonra harabeye dönen Şuşa, Füzuli ve Cebrayıl "hayalet şehirleri" ayağa kaldırılıyor. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe Ermenilerin elinde tuttuğu Hankendi'nin hemen karşısındaki Şuşa kentine gitti. TÜRKSOY tarafından 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Şuşa'da yeni bir hayat için yapılan çalışmaları haberleştirdi.
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