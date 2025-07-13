NTV özel röportaj | Dünyada doğum oranları düşüşte
11 Temmuz Dünya Nüfus Günüydü.... Dünya nüfusu 8 milyarı aşarken, BM raporlarına göre doğum oranları dünya genelinde düşüşte. Dünya nüfusunun 3'te 1'inden fazlasına ev sahipliği yapan 14 ülkede yapılan araştırmaya göre; her 5 kişiden 1'i istediği sayıda çocuk sahibi olamıyor. Bunun nedeni ebeveynliği reddetmeleri değil, ekonomik ve sosyal engeller. BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Mariam Khan rapora dair ayrıntları NTV'ye anlattı.
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