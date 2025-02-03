NTV özel | Zelenski'nin Başdanışmanı: Rusya'da askeri yaptırım gerekli
Ukrayna'da üçüncü yıldönümü yaklaşan savaş devam ederken, Volodimir Zelenski'nin Başdanışmanı Mihaylo Podolyak NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Kiev'de gazeteci Deniz Berktay'ın sorularını yanıtlayan Podolyak, ülkesinin barış şartlarını, ABD'deki yeni yönetimin savaşa bakışını ve Türkiye'nin rolünü değerlendirdi, Rusya'ya ekonomik yaptırımların yanı sıra askeri yaptırım gerektiğini savundu.
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