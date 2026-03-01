NTV Tahran Temsilcisi Ali Çabuk aktardı. Hamaney öldü, şimdi ne olacak?
01.03.2026 06:30
Son Güncelleme: 01.03.2026 07:53
NTV - Haber Merkezi
İsrail ile ABD'nin dün sabah saatlerinde başlattığı operasyonda 1989'dan beri "son karar mercii" olarak İran'ı yöneten dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğü resmi olarak teyit edildi. Peki şimdi ne olacak? Senaryoları NTV Tahran Temsilcisi Ali Çabuk aktardı...
