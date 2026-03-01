NTV Tahran Temsilcisi Ali Çabuk aktardı. Hamaney öldü, şimdi ne olacak?

İsrail ile ABD'nin dün sabah saatlerinde başlattığı operasyonda 1989'dan beri "son karar mercii" olarak İran'ı yöneten dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğü resmi olarak teyit edildi. Peki şimdi ne olacak? Senaryoları NTV Tahran Temsilcisi Ali Çabuk aktardı...