NTV tansiyonun yükseldiği sınırda: İsrail'de iki askeri tesis vuruldu
Dün Hizbullah'tan İsrail'e yönelik saldırı haberleri geldi. Biri askeri üs, insansız hava araçlarıyla hedef alındı. İsrail ise Lübnan'ın güneyinde bir binayı hedef aldı. 4 Hizbullah militanı öldürüldü. NTV ekibi de Lübnan'ın İsrail sınırında sıcak anlara tanıklık etti. (Haber: Şeyda Canepa)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.