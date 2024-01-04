NTV'den deprem belgeseli: Japonya nasıl başardı?
Japonya, sismik bir coğrafyanın odağında bulunmasına rağmen depremlerin yol açtığı hasar ve can kaybını asgari düzeye çekmiş bir ülke. Japonya’nın afete hazırlık kültürünün miladı olarak kabul edilen Büyük Kanto Depremi’nin 100. yıldönümünde NTV ekibi Japonya’daydı.
Yenilikleri uygulama, yatırım yapma, eğitim verme ve geçmiş hatalardan ders alma yeteneği, Japonya'yı dünyanın depreme en hazır ülkesi haline getirmiş durumda.
NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe’nin hazırladığı belgesel seride Japonların depremlere karşı nasıl önlem aldıkları anlatılıyor. “Japonya Nasıl Başardı” isimli belgesel 4 bölümden oluşuyor.
“Eğitim”, “Bosai” (Afete Hazırlık Kültürü), “İnşaat Uygulamaları” ve “Afetlerde Türk-Japon Dayanışması” başlığını taşıyan bölümlerde dünya çapında sismolog, jeolog ve inşa yapı uzmanlarının görüşlerine yer veriliyor. Ahmet Uçar’ın görüntü yönetenliğini üstlendiği yapımın kurgusu Burak İhsan Göksu'ya ait.
Belgesel seri Perşembe günleri saat 18.30 ve Cumartesi akşamları 23.00’de seyirciyle buluşacak
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