Nükleer savaş riski artıyor mu? Atom Enerjisi Kurumu Başkanı NTV'de
Ukrayna Savaşı devam ederken, nükleer risk artıyor. Karşılıklı açıklamalar bazen tansiyonu düşürüyor, bazen yükseltiyor. Rusya'nın kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali için de müzakereler sürüyor. Böyle bir süreçte NTV'den Deniz Kilislioğlu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile koruştu. Merak edilenleri sordu...
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