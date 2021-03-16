Obama çiftinden Ramazan programı

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, dünyaca ünlü dijital müzik platformu için Ramazan'a özel bir program hazırlıyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren yayında olacak programda, ABD'deki Müslüman sanatçılar, aktivistler ve sporcuların sesine yer verilecek.
Abone ol
Paylaş
NTV 16.03.2021 - 14:22| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 14:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.