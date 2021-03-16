Obama çiftinden Ramazan programı

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, dünyaca ünlü dijital müzik platformu için Ramazan'a özel bir program hazırlıyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren yayında olacak programda, ABD'deki Müslüman sanatçılar, aktivistler ve sporcuların sesine yer verilecek.

NTV 16.03.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 14:41

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