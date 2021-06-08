Obruk üç aracı böyle yuttu

İsrail'de bir hastanenin otoparkında oluşan obruk üç aracı adeta yuttu. Otopark alanının yeni yapıldığı ve kullanıma açıldıktan yalnızca 1 saat sonra olayın gerçekleştiği belirtildi. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

NTV Haber 08.06.2021 - 01:40 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 01:44

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