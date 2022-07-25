Odessa’daki Türk denizciler saldırı anını kaydetti
İstanbul’da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının üzerinden 24 saat geçmeden Rus güçleri koridorun açılacağı Ukrayna şehri Odessa’yı füzelerle hedef aldı. Saldırının ilk anları şehirdeki Türk denizciler tarafından kayda alındı. NTV’den Ahmet Örsoğlu’na konuşan Odessa Vali Yardımcısı ise saldırının detaylarını ve şehirdeki son durumu anlattı.
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