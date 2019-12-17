Oğlu ağlamasın diye maketini yaptıran Japon anne tartışma yarattı
Japonya'da kendisini göremediği için ağlayan çocuğunu teskin edemeyen anne, hem evdeki işlerini halletmek hem de çocuğunun ağlamasının önüne geçmek için sıra dışı bir çözüm buldu. Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüler, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar "kartondan sahte annenin" çocuğun psikolojisini bozabileceği uyarısında bulunuyor. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)
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