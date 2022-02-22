Okul ve binalar bombardımana tutuldu

Ukrayna'nın Donetsk şehrinde bir ortaokul ve konutlar da dahil olmak üzere sivil tesisler bombardımana tutuldu ve halk tahliyeye zorlandı. Bombardımanda okul binaları hasar görmüş olsa da, hiçbir öğrenci veya okul personelinin yaralanmaması büyük bir şans olarak nitelendirildi.
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