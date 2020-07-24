Okyanuslarda kirlilik artıyor

Okyanuslardaki plastik kirliliği hızla artıyor. Pandemi döneminde kirlilik daha da artış gösterdi. Maske ve eldivenler, denizler için yeni bir kirlilik kaynağına dönüştü. Yeni yapılan bir araştırmaya göre önlem alınmazsa kirlilik 2040'ta üç kat artacak.
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NTV 24.07.2020 - 15:51| Son Güncelleme : 24.07.2020 - 16:12
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