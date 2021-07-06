Olimpiyat meşalesine su tabancalı saldırı

Japonya'da düzenlenecek olimpiyat oyunları öncesi olimpiyat meşalesine su tabancasıyla saldırı düzenlendi. 53 yaşındaki bir kadın meşaleyi elindeki su tabancasıyla söndürmeye çalıştı. Görevlilerin müdahalesiyle karşılaşan kadın olayın ardından gözaltına alındı.

NTV 06.07.2021 - 17:13 | Son Güncelleme : 06.07.2021 - 17:42

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