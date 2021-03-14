Oluklu balinaların yemek seferi!

Beslenmek için İspanya’nın Barcelona ve Tarragona kıyılarına gelen balinalar drone ile havadan görüntülendi. Ülkede bir dernek, 7 yıldır oluklu balinaları izleyip kaydediyor, balinaların hangi sıklıkla Katalonya kıyılarına gelip gittiklerini öğrenmeyi amaçlıyor. Bu yıl da 700 saatlik kayıt yapıldı ve kabuklu deniz canlılarıyla beslenmek için kıyıya gelen dev balinalar görüntülendi.
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ntv.com.tr 14.03.2021 - 16:45| Son Güncelleme : 14.03.2021 - 16:56
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