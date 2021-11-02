Korkunç kaza: Ölüler Gününde 20 metreden düştü

Meksika’da Ölüler Günü etkinliklerinde baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1’i bağlı olduğu ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Adının Jose Luis N. olduğu açıklanan adamın kafasında, kollarında ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.