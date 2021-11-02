Korkunç kaza: Ölüler Gününde 20 metreden düştü

Meksika’da Ölüler Günü etkinliklerinde baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1’i bağlı olduğu ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Adının Jose Luis N. olduğu açıklanan adamın kafasında, kollarında ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirildi.

Haberler - NTV 02.11.2021 - 10:12 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 10:23

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