Ölüm tehlikesiyle inatlaşıyor, corona virüs yokmuş gibi davranıyor
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, corona virüs salgınını küçümsemeye devam ediyor. Sosyal mesafeye uymayan Brezilya Lideri, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Pastane çalışanlarına sarılarak fotoğraf çektirdi.
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NTV 11.04.2020 - 15:41| Son Güncelleme : 12.04.2020 - 10:14
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