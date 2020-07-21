Ölümle burun buruna

ABD'nin Yellowstone Milli Parkında bir bizon sürüsünü yakın mesafeden görüntülemeye çalışan turistler, bunlardan birinin kendilerine doğru yönelmesiyle paniğe kapılıyorlar... Kaçmaya çalışanlar arasında bir kadının düşmesiyle durum daha vahim bir hal alıyor. Bizon bir süre yerde yatan kadının etrafında dolaşıp kokluyor... Daha sonra, çevredekilerin bağırışlarıyla ürkerek olay yerinden uzaklaşıyor... İzleyenlerde dehşet duygusu uyandıran bu görüntüler sosyal medya kadar ulusal haber kanallarında da haber oldu.

NTV 21.07.2020 - 12:23 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 13:02

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