Önce motosiklete, sonra ata çarptı

Ukrayna'nın Yaremcha kentinde seyir halindeki motosiklet grubundan biri, manevra yaptığı sırada önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından motosikletçi yol kenarına savrulurken, sürüklenen motosiklet ise ata çarptı. Kaza sonucu sürücünün bacağı kırılırken, at da yaralandı.
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NTV 02.07.2021 - 10:58| Son Güncelleme : 02.07.2021 - 11:04
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