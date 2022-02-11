Onlarca kuş telef oldu

Meksika’nın Cuauthemoc şehrinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsü yere çakıldı. Sürü içinde bulunan yaklaşık 100 kuş telef olurken, sürüdeki diğer kuşların ise yeniden havalanarak yoluna devam ettiği görüldü. Uzmanlar, göçmen kuşların yakınlardaki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gazları soluyarak ya da kondukları elektrik hattında oluşan aşırı yükleme sonucu böyle bir hareket yapmış olabileceklerini belirtti. Sarı Başlı Ardıç kuşları, yaz aylarını Kanada’nın kuzeyinde geçirirken kış mevsiminde ise Meksika topraklarına göçerler.
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