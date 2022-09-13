Ormanlık alana düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti
Rusya-Ukrayna savaşında 7 ay geride kaldı. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken sosyal medyada paylaşılan yeni bir görüntüde Rus savaş uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü görüldü. Ormanlık alana düşen Su-25 tipi uçağın pilotu hayatını kaybetti.
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