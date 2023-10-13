Ortadoğu'daki kriz daha geniş çaplı bölgesel savaşa neden olur mu?
İsrail'in Gazze'ye olası kara harekatının sonuçları ne olabilir? Bölgede barış nasıl sağlanabilir? Bu soruların yanıtlarını merkezi Londra'da bulunan Chatham House düşünce kuruluşunun uzmanlarından Nomi Bar-Yaacov, değerlendirdi. Bölgesel savaş çıkma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çeken Bar-Yaacov, Filistin'de seçimlerle demokratik bir hükümet kurulması ve barış görüşmelerinin başlatılması gerektiğinin de altını çizdi.
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