Ortadoğu'da son durum: İran İsrail'i hangi füzelerle vurdu?
Dünyanın gözü İsrail'in İran'a yapacağı olası bir misillemeye çevrildi. Tahran, altyapıyı hedef alacak herhangi bir saldırıya yanıt vereceklerini belirtiyor. Bölgedeki karmaşık denklemde bir sonraki adım ne olacak? İran olası bir misillemede hangi füzeleri kullanacak? NTV Tahran Muhabiri Ali Çabuk, Devrim Muhafızları'na ait füze, İHA ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu sergi alanından izlenimlerini aktardı.
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