Ortadoğu'nun en büyük ordularından! İran'ın askeri kapasitesi nasıl?
İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı. İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.
Peki İran nasıl bir askeri kapasiteye sahip, elindeki silahlar neler, ordu gücü ne durumda?
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