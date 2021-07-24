Örümcek Adam önüne gelene saldırdı

İngiltere'de Londra'nın Clapham Junction bölgesindeki bir markette Örümcek Adam kıyafeti giyen bir kişi, kadın personele tekme ve yumrukla saldırdı. Araya girenlere de saldıran zanlı ve 5 kişi gözaltına alındı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

NTV 24.07.2021 - 13:34 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 14:01

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