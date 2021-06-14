Otomobil saniyeler içinde gözden kayboldu

Hindistan’ın Mumbai kentinde bir otomobili, hemen altında açılan çukur yuttu. Otomobilin saniyeler içinde gözden kayboluşunu, o sırada otoparkta olan bir başka araç sahibi cep telefonuyla kaydetti. Çökmenin yaşandığı yerde daha önce kuyu olduğunu ancak kapatılarak otopark haline getirildiğini söyleyen yetkililer, sağanak yağışlar nedeniyle toprağın yumaşarak çöktüğünü belirtti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmaıd.

NTV 14.06.2021 - 15:50 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 16:06

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