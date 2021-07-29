Otomobille yarışan motosiklet alev topuna döndü

Rusya'da bir otomobille yarışa giren motosiklet devrildikten sonra alev topuna dönüp sürüklendi. Olayın ardından motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

NTV 29.07.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 16:26

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