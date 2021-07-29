Otomobille yarışan motosiklet alev topuna döndü

Rusya'da bir otomobille yarışa giren motosiklet devrildikten sonra alev topuna dönüp sürüklendi. Olayın ardından motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 29.07.2021 - 16:17| Son Güncelleme : 29.07.2021 - 16:26
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.