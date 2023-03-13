Otoyolda 42 araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı
Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda 42 araç birbirine girdi. Toz fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu meydana gelen kazada 13ü ağır 36 kişi yaralandı. Yetkililer, kazaya karışan 19 araçta yangın çıktığını ve çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.
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