Otoyolda film sahnesini aratmayan kaçış anı

ABD’nin Idaho eyaletinde, lastik değiştirmek için otoyolda duran bir sürücü ile ona yardım eden trafik polisi ölümden döndü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir araç, lastiği değiştirilen otomobile hızla çarptı. O sırada üzerlerine gelen aracı fark eden trafik polisi bariyerin diğer tarafına atlarken sürücü de bariyerin üstüne çıkmayı başardı.
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