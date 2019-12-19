Oylamada ilk raunt Demokratların: Senato'dan Trump'a azil kararı çıkar mı?

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylandı. Trump, "Ortada hiçbir suç yokken, hakkındaki azil maddeleri onaylanan ilk insanım" ifadesini kullandı. Senato'da yapılacak yargılama sürecine ilişkin ise "Korkmuyorum" dedi. NTV Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu, canlı yayında sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin dateyları anlattı. İşte ayrıntılar...

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