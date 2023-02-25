Oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü
ABD'nin Florida eyaletinde bir lise öğrencisi, derste oyun konsolunu elinden alan öğretmenini öldüresiye dövdü. Çevredekilerin yardımıyla öğretmenden uzaklaştırılan lise öğrencisi gözaltına alınırken, yerde baygın halde yatan öğretmen ise hastaneye kaldırıldı.
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