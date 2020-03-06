Özel haber: NTV ekibi İdlib'de

İdlib'de çözüm arayışı sürerken evlerinden edilen yüzlerce kişinin dramı sürüyor. NTV ekibi İdlib'deki insani drama yerinde şahiit oldu. Merih Ak ve kameraman Burak Uygun İdlib kent merkezine gitti. Savaşın ortasında yaşayan halkın durumunu görüntüledi.
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NTV 06.03.2020 - 06:58| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 07:05
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