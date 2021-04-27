Özgün bir kültür mirası: Kaşkay Türkleri

İran'da göç zamanı yaklaşıyor. Kaşkay Türkleri dokudukları halıları atlarının sırtına vurup göç yollarına çıkmak için gün sayıyor... İran'ın güneyinde, Zağros Dağları ile Basra Ovaları arasında yaşayan Kaşkay Türklerinin asırlara uzanan geçmişi, zengin bir kültür mirasının da hikayesi...
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NTV 27.04.2021 - 17:00| Son Güncelleme : 27.04.2021 - 17:35
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